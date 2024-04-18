Ünye Limanı\'nda çıkan yangın söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendi

Ordu'nun Ünye Ünye Limanı'nda demirleyen çimento yüklü kuru yük gemisinin kaptan köşkünde çıkan yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, çıkan dumanlardan ise 1 vatandaş etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, Cevizdere Mahallesi'nde Ünye Limanı'na demirleyen özel bir firmaya ait çimento yüklü kuru yük gemisinin kaptan köşkünden henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden gemi mürettebatının haber vermesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik söndürme çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında geminin büyük bir bölümünde maddi zarar meydana geldi.
Yangında dumandan etkilenen Eray Patar isimli gemi personeli itfaiye ekipleri tarafından gemiden indirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Patar, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patar'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU
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Ordu'nun Ünye Limanı'nda çimento yüklü kuru yük gemisinde çıkan yangın sonrası tahliye edilen 13 mürettebat, ilçedeki otellere yerleştirildi. Yangının trafodan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.
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