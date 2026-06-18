Urla Balıklova'daki orman yangını kontrol altında - Son Dakika
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Urla Balıklova'daki orman yangını kontrol altında

Urla Balıklova\'daki orman yangını kontrol altında
18.06.2026 09:13  Güncelleme: 09:15
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İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi'nde çıkan orman yangınına İzmir İtfaiyesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun müdahalede bulundu. Muhtarlara dağıtılan yangın tankerleri ve orman gönüllülerinin desteği sayesinde zorlu arazi şartlarındaki yangına güçlü bir şekilde müdahale edildi. Alevler, ekiplerin koordineli çalışmasıyla yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi'nde, İltur Sitesi yakınlarındaki dağlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 1 araç ve 2 arazözle, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise 7 hava ve çok sayıda kara aracıyla bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarlara dağıttığı yangın tankerleri ile orman gönüllüleri, İZSU'ya ait 3, Urla Belediyesi'ne ait 2 araç da destek verdi. Zorlu arazi şartlarına rağmen yangını kontrol altına almak için seferber olan ekipler, havadan ve karadan yürüttükleri yoğun çalışmalar sonucu alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önledi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Orman Yangını, 3. Sayfa, İtfaiye, İzmir, Yaşam, Urla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Urla Balıklova'daki orman yangını kontrol altında - Son Dakika

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