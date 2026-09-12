Uşak Banaz\'da dubleks evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde dubleks bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı 31 Ağustos Mahallesi Rüzgar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A'ya ait dubleks bir evde henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, Uşak Belediyesi ile Banaz Belediyesi'ne ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Öte yandan, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.