Uşak Banaz'da otomobil takla attı, 66 yaşındaki sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Uşak Banaz'da otomobil takla attı, 66 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

Uşak Banaz\'da otomobil takla attı, 66 yaşındaki sürücü ağır yaralandı
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Uşak'ın Banaz ilçesi Derbent köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada ağır yaralanan 66 yaşındaki N.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K. (66) idaresindeki 06 S 1935 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü N.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trafik Kazaları, Acil Durum, 3. Sayfa, Derbent, Banaz, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak Banaz'da otomobil takla attı, 66 yaşındaki sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak Banaz'da otomobil takla attı, 66 yaşındaki sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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