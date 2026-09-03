Uşak Banaz\'da otomobil takla attı, 66 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K. (66) idaresindeki 06 S 1935 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü N.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.