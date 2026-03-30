Uşak Belediyesine yönelik operasyonda 4 kişi daha gözaltına alındı

Uşak Belediyesine yönelik 'rüşvet' ve 'usulsüzlük' iddialarıyla düzenlenen operasyonda 4 kişi daha gözaltına alındı. Uşak'ta yakalanan şüpheliler İstanbul'a getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Başkan Yalım, bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında bugün yapılan operasyonda 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Uşak'ta yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. - İSTANBUL