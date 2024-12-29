Uşak'ta piyasa değeri 3 milyon TL değerinde 62 bin 690 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL değerinde 62 bin 690 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Öte yandan yapılan operasyonlarda, 2 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - UŞAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Uşak'ta 3 Milyon TL'lik Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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