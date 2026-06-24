Uşak'ta düzensiz göçle mücadele kapsamında haziran ayında gerçekleştirilen denetimlerde 130 araç ve 375 kişi kontrol edilirken, 2 Suriye uyruklu şahsa idari para cezası uygulandı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında haziran ayı içerisinde Uşak İl Göç Müdürlüğü ile koordineli olarak denetimler gerçekleştirildi.
Yapılan kontrollerde toplam 130 araç ve 375 şahıs sorgulanırken, denetimler sonucunda 2 Suriye uyruklu şahsa "Yol İzin Belgesiz Seyahat Etmek" suçundan idari para cezası uygulandı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı'nın düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - UŞAK
Son Dakika › 3. Sayfa › Uşak'ta Düzensiz Göç Denetimi - Son Dakika
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