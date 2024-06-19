Uşak'ta Ekili Alan ve Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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Uşak'ta ekili alandan başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Uşak merkeze bağlı Akbulak köyü yakınlarında dün saat 18.30 sıralarında çıkan tarım arazileri ile ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Yangına havadan 4 helikopterin yanı sıra çok sayıda personel ve 154 kara aracıyla müdahale devam ediyor.

Havanın aydınlanmasıyla beraber, havadan helikopterler müdahalesi başladı. - UŞAK