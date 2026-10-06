Uşak\'ta jandarma, Eylül\'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 kişiyi yakaladı

Uşak'ta jandarma, Eylül'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 kişiyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ta jandarma ekiplerinin Eylül ayında aranan şahıslara yönelik çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 kişi yakalandı. 0-5 yıl cezası olan 19 kişi ile 5-10 yıl cezası olan 6 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Uşak'ta jandarma ekiplerince Eylül ayı içerisinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalandı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 0-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şahıs ile 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs olmak üzere toplam 25 aranan şahıs yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 25 şahıs, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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