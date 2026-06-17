Uşak'ta Kaza: 2 Yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bankta oturan 2 kişiye çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Banaz ilçesine bağlı Bahadır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.U. (31) idaresindeki 43 LC 883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bankta oturan H.G. (46) ile A.A.'ya (67) çarptı. Savrulan otomobil daha sonra bir evin duvarına çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK