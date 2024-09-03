Uşak'ta İki Komşu Arasında Kavga: 1'i Ağır 2 Yaralı - Son Dakika
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Uşak'ta İki Komşu Arasında Kavga: 1'i Ağır 2 Yaralı

Uşak'ta iki komşu arasında çıkan kavgada, tarafların inşaatın temel çukuruna düşmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olay, Fatih Mahallesi İkinci Akasya Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

03.09.2024 00:28
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Uşak'ta iki komşu arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

UŞAK - Uşak'ta iki komşu arasında çıkan kavgada tarafların inşaatın temel çukuruna düşmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Fatih Mahallesi İkinci Akasya Sokak'ta Murat K. ile Mesut K. arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat K. ile Mesut K. sokakta bulunan inşaatın temel çukuruna düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Murat K. ve Mesut K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Murat K.'nın durumu ağır olduğu öğrenilirken Mesut K.'nın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta İki Komşu Arasında Kavga: 1'i Ağır 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta İki Komşu Arasında Kavga: 1'i Ağır 2 Yaralı - Son Dakika
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