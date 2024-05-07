Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi - Son Dakika
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Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi

Uşak\'ta polis ve jandarma ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi

Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından okul çevreleri ve servislerde yapılan denetimlerde, onlarca şüpheli şahıs sorgulandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, toplam 715 ekip ve 1.997 personelle 947 okul çevresi, 919 umuma açık yer ve 553 okul servis aracını denetledi. Denetimlerde toplam 13.828 kişi sorgulandı.

07.05.2024 15:06
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Uşak'ta polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ile servislere yönelik denetim gerçekleştirilirken, onlarca şüpheli şahısla ilgili sorgu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında polis ve jandarma tarafından okul çevreleri ile okul servislerinde denetim yapıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bağlı toplam 715 ekip ve 1 bin 997 personelle 947 okul çevresi, 919 umuma açık yer, 553 okul servis aracı denetlendi. Öte yandan okul çevresi ve umuma açık yerlerde bulunan toplam 13 bin 828 kişi sorgulandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Jandarma, Uşak, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi - Son Dakika

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