Uşak'ta Otobüs Kazası: Muavin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta Otobüs Kazası: Muavin Hayatını Kaybetti

Uşak\'ta Otobüs Kazası: Muavin Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu muavin hayatını kaybetti, şoför tutuklandı.

Uşak'ta dün yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan muavin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan otobüs şoförü ise tutuklandı.

Kaza, dün Uşak-İzmir kara yolu Ürün köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (49) idaresindeki Metro Turizm'e ait 38 EP 467 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan M.D. (45) yönetimindeki 80 AAC 821 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste sıkışan muavin Ali İhsan Polat (43) itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ali İhsan Polat ile 1'i çocuk 7 yolcu, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Ali İhsan Polat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 7 yaralı ise hastanelerdeki tedavilerin ardından taburcu edildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü H.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yolcu otobüsünün Kayseri'den Aydın'ın Didim ilçesine gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Ulaşım, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta Otobüs Kazası: Muavin Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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