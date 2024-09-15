Uşak'ta Otomobil Bina Boşluğuna Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Uşak'ta Otomobil Bina Boşluğuna Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Uşak'ta kontrolden çıkan bir otomobil, boşluğa düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

15.09.2024 00:30
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Kontrolden çıkan otomobil bina boşluğuna düştü: 1 ölü, 1 yaralı

UŞAK - Uşak'ta kontrolden çıkan bir otomobilin bina boşluğuna düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, R.B. idaresindeki 20 EB 391 plakalı otomobil Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde bulunan bir binanın 3 metre yükseklikteki boşluğa düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde yolcu konumunda bulunan Gürkan Taşavlı sıkıştığı yerden çıkartıldı. 112 Sağlık ekiplerince Gürkan Taşavlı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, otomobil sürücüsü ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Gürhan Taşavlı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, sürücünün ise hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Otomobil Bina Boşluğuna Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Otomobil Bina Boşluğuna Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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