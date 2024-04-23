Uşak\'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Uşak karayolu Karlık köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Uşak istikametine giden K.Ç. idaresindeki 42 AHT 105 plakalı otomobil, M.Ç. kontrolündeki 01 ATN 390 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpma sonucu otomobil refüje çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince 01 ATN 390 plakalı otomobilin sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan B.Ç. (66), E.Ç. (5), S.Ç. (37) ve A.Ç. (69) kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, 42 AHT 105 plakalı otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince alınan ifadesinde otomobilin tekeri patladığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ifade ettiği öğrenildi. - UŞAK