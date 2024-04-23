Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Uşak\'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobil refüje çıkarak durabildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazanın nedeni olarak, bir otomobil sürücüsünün tekeri patladığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

23.04.2024 20:46
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Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Uşak karayolu Karlık köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Uşak istikametine giden K.Ç. idaresindeki 42 AHT 105 plakalı otomobil, M.Ç. kontrolündeki 01 ATN 390 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpma sonucu otomobil refüje çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince 01 ATN 390 plakalı otomobilin sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan B.Ç. (66), E.Ç. (5), S.Ç. (37) ve A.Ç. (69) kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, 42 AHT 105 plakalı otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince alınan ifadesinde otomobilin tekeri patladığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ifade ettiği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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