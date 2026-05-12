Uşak'ta Tarım Arazisinde Cinayet İhtimali
Uşak'ta Tarım Arazisinde Cinayet İhtimali

12.05.2026 07:09
Uşak'ta bir tarım arazisinde 63 yaşındaki G.A.'nın cesedi bulundu, soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta tarım arazisinde bir erkeğe ait cansız beden bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi yakınlarında bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde boğazın kısmında kesi yarası olan şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin G.A. (63) olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından G.A'nın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekiplerince geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

