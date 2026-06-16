Uşak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama

Uşak'ta 1-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında 1-15 Haziran tarihleri arasında kent genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 22 bin 559 kullanımlık A4 sentetik bonzai, bin 378 adet sentetik ecza, 162 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 4 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK