Uşak\'ta yalıtım fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Uşak'ta yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikadan alevler yükselmeye başladı. Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.