Uşak'ta Yangın: 600 Dekar Tarım Alanı Zarar Gördü

Uşak'ta çıkan yangında yaklaşık 600 dekar arpa ve buğday ekili alan zarar gördü.

Yangın, merkeze bağlı Eskisaray köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki ekili arazilere yayıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ait 10 arazöz, itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Havadan ve karadan yürütülen müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yangında yaklaşık 600 dekar arpa ve buğday ekili alan zarar görürken, saman balyası paketleme çalışması yapan M.B.'ye ait traktör de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangında zarar gören alanlar dronla havadan görüntülendi. - UŞAK