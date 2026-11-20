UŞAK (İHA) – Uşak'ta polis ekiplerinin bir şüphelinin ikamet, araç ve iş yerlerinde yaptığı aramada sağlığa zararlı binlerce kaçak hormon ve vücut geliştirme ilacı yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde kaçakçılık suçlarının engellenmesi ve men edilmesine yönelik yapılan saha çalışmalarında, kaçak ve satışı yasak olan, insan sağlığına zarar verebileceği değerlendirilen hormonları etkileyerek vücut geliştirme sağlayan ilaçların satışının yapıldığı tespit edildi. Belirlenen şüpheliye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konuyla ilgili olarak 1 ikamet, 1 araç ve 2 adet işyerinde yapılan aramalarda toplam 4 bin 385 adet kaçak/faturasız vücut geliştirme hapı ile 317 adet kaçak/faturasız hormon ilacı ele geçirildi.

Bahse konu operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına şüpheli şahıs hakkında "5607 SKM ve TCK 187" suçları kapsamında adli işlem tesis edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.