Uşak\'taki Orman Yangını: Hasar ve Müdahale

Uşak'ta dün öğle saatlerinde başlayıp gece boyu devam eden orman yangınına karadan müdahalelere gece boyu devam ederken, günün ağarmasıyla havadan müdahalede başladı. Yangının oluşturduğu tahribat drone ile havadan görüntülendi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Ketenlik Köyünde dün öğle saatlerinde orman yangını başladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle alevler kontrol altına alınamadı. Yangın nedeniyle Ketenlik köyündeki evlerde tahliyeler yapılırken, yangın köydeki bazı evlerde ciddi hasarlara yol açtı. Havanın kararmasıyla hava müdahaleleri sona ererken, ekiplerin karadan cansiperane mücadelesi ise devam etti. Havanın aydınlanmasıyla bölgede yangına havadan müdahaleler de başladı. Yangına 5 yangın söndürme helikopteri, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi, 599 personel müdahale ediyor.

Yangının oluşturduğu hasar gün ışığıyla ortaya çıktı

Gece boyu devam eden orman yangınının oluşturduğu tahribat gün ışığıyla ortaya çıktı. Yanan köy ve çevresindeki ormanlık alan drone ile havadan görüntülendi. Yangın nedeniyle köydeki bir çok evde hasar olduğu görüldü. Ormanlık alanlardan ise geriye küle dönmüş ağaçlar kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında ise Ketenlik köyünde 4 ahır, 5 evin zarar gördüğü, 17 küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi. - UŞAK