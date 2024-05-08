Uşak Valisi Turan Ergün, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısında Detaylı Bilgiler Verdi

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Uşak Valisi Turan Ergün, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme toplantısında, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Turan Ergün, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte Uşak'taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Ergün, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

187 aranan şahıs yakalandı

2024 yılının Nisan ayında toplam bin 137 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranı yüzde 84,7 oldu. Vali Ergün, gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında toplamda 281 bin 152 şahıs sorgulanırken, 25 bin 250 araç kontrol edilirken, bir önceki yıla göre sorgu yapılan şahıs sayısı yüzde 20 artış gösterdi. Bu çalışmalar neticesinde 187 aranan şahsın yakalandığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 169 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 12 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahsın olduğu belirtti.

Kadına Şiddetle Mücadele

Vali Ergün, toplamda 66 olayda 43 koruyucu tedbir ve 138 önleyici tedbir uygulanarak 2 kişiye ise elektronik tabanca takılmıştır. Öte yandan KADES uygulamasını bugüne kadar toplamda 15 bin 10 kişi tarafından kullanım sağlanırken, 2024 yılı içeresinde bin 756 kişi indirildiği açıklandı.

Okul Çevreleri ile Servis Araçları denetimi

Vali Ergün, Nisan ayı içeresinde Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi hakkında bilgilere vererek, toplamda 715 ekip ve bin 997 personel ile 947 okul çevresi, 919 umumu açık alan, 553 okul servisi ve 13 bin 828 şahıs sorgulandığını belirtti.

Öte yandan Vali Ergün, içinde bulunduğumuz trafik haftasını hatırlatma yaparak tüm vatandaşları trafik kurallarına uyarak, trafikte can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinde büyük bir önem rol aldığını dile getirdi. - UŞAK