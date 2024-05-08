Uşak Valisi Turan Ergün, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısında Detaylı Bilgiler Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uşak Valisi Turan Ergün, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısında Detaylı Bilgiler Verdi

Uşak Valisi Turan Ergün, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısında Detaylı Bilgiler Verdi

Uşak Valisi Turan Ergün, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi. Toplantıda, 187 aranan şahısın yakalandığı, kadına şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulandığı, okul çevreleri ve servis araçlarının denetlendiği bilgiler paylaşıldı.

08.05.2024 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Valisi Turan Ergün, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme toplantısında, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Turan Ergün, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte Uşak'taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Ergün, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

187 aranan şahıs yakalandı

2024 yılının Nisan ayında toplam bin 137 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranı yüzde 84,7 oldu. Vali Ergün, gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında toplamda 281 bin 152 şahıs sorgulanırken, 25 bin 250 araç kontrol edilirken, bir önceki yıla göre sorgu yapılan şahıs sayısı yüzde 20 artış gösterdi. Bu çalışmalar neticesinde 187 aranan şahsın yakalandığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 169 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 12 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahsın olduğu belirtti.

Kadına Şiddetle Mücadele

Vali Ergün, toplamda 66 olayda 43 koruyucu tedbir ve 138 önleyici tedbir uygulanarak 2 kişiye ise elektronik tabanca takılmıştır. Öte yandan KADES uygulamasını bugüne kadar toplamda 15 bin 10 kişi tarafından kullanım sağlanırken, 2024 yılı içeresinde bin 756 kişi indirildiği açıklandı.

Okul Çevreleri ile Servis Araçları denetimi

Vali Ergün, Nisan ayı içeresinde Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi hakkında bilgilere vererek, toplamda 715 ekip ve bin 997 personel ile 947 okul çevresi, 919 umumu açık alan, 553 okul servisi ve 13 bin 828 şahıs sorgulandığını belirtti.

Öte yandan Vali Ergün, içinde bulunduğumuz trafik haftasını hatırlatma yaparak tüm vatandaşları trafik kurallarına uyarak, trafikte can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinde büyük bir önem rol aldığını dile getirdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Turan Ergün, trafik, Göçmen, Uşak, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak Valisi Turan Ergün, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısında Detaylı Bilgiler Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
17:43 Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
17:11 Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Takımın abisinin bile biletini kestiler Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler
17:04 Çocuklar ve gençler için muhteşem eser Kayseri’de bir spor okulu daha hizmete açıldı Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:26 Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 18:12:04. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak Valisi Turan Ergün, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısında Detaylı Bilgiler Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement