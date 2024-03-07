Uşak Valisi Turan Ergün Suçla Mücadele Faaliyetlerini Değerlendirdi - Son Dakika
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Uşak Valisi Turan Ergün Suçla Mücadele Faaliyetlerini Değerlendirdi

Uşak Valisi Turan Ergün Suçla Mücadele Faaliyetlerini Değerlendirdi

Uşak Valisi Turan Ergün, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi. Vali Ergün ayrıca kadına şiddetle mücadele ve okul çevreleri ile servis araçları denetimi hakkında da bilgiler paylaştı.

07.03.2024 13:59
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Uşak Valisi Turan Ergün, Suçla Mücadele Faaliyetleri Değerlendirme toplantısında, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Turan Ergün, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte Uşak'taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Ergün, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

519 aranan şahıs yakalandı

2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında toplam 1 bin 995 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranı yüzde 81,3 olurken, her 100 olayın 83'ü polis bölgesinde 17 olayın ise jandarma bölgesinde vuku bulmuştur. Vali Ergün, gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında toplamda 139 bin 911 şahıs sorgulanırken, 16 bin 856 araç kontrol edilirken, bir önceki yıla göre sorgu yapılan şahıs sayısı 0,4 oranında artış gösterdi. Bu çalışmalar neticesinde 519 aranan şahsın yakalandığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 470 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 34 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 şahsın olduğu belirtti.

Kadına Şiddetle Mücadele

Kadına Şiddetle Mücadele kapsamında olay sayılarını ve KADES uygulaması kullanım sayısı aktaran Vali Ergün, toplamda 186 olayda 82 koruyucu tedbir ve 277 önleyici tedbir uygulanarak bir kişiye ise elektronik tabanca takılmıştır. Öte yandan KADES uygulamasını bugüne kadar toplamda 14 bin 535 kişi tarafından kullanım sağlanırken, 2024 yılı içeresinde Uşak'ta 911 kişi indirildiği açıklandı.

Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi.

Vali Ergün, 1 Ocak 2024 tarihi ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi hakkında bilgilere vererek, toplamda 1 bin 129 ekip ve 3 bin 225 personel ile 1 bin 709 okul çevresi, 1 bin 653 umumu açık alan, 933 okul servisi ve 21 bin 970 şahıs sorgulandığını belirtti.

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri hakkında da bilgilendirme yapan Uşak Valisi Turan Ergün, "Mayıs seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde de sandık sandık, bölge bölge, il merkezi, ilçeler, beldeler, köyler dahil emniyet ve jandarmamızla planlamamızı gerçekleştirdik. İlimize gelecek devlet büyüklerinin, siyasi parti temsilcilerinin, genel başkanlarının kentimize geldiklerinde bunlarla ilgili alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında planlamalarımız yapıldı. Çok şükür şu ana kadar da tıkır tıkır işliyor. Yine Uşak'ta bizi mutlu eden bir husus da, zaten gerçekten bütün siyasi parti temsilcileri bu konuda hassas. Birbirlerine destek oluyorlar. O olgunluktalar. Çok şükür şu ana kadar da bizim bu konuda hiçbir asayiş olayımız meydana gelmedi. Bizim seçim sonuçlanana kadar bu konuda ciddi bir olay meydana gelmesini beklemiyoruz." dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak Valisi Turan Ergün Suçla Mücadele Faaliyetlerini Değerlendirdi - Son Dakika

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