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Üsküdar'da Alkollü Sürücüden Ölümlü Kaza İtirafı - Son Dakika
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Üsküdar'da Alkollü Sürücüden Ölümlü Kaza İtirafı

Üsküdar'da çarptığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan alkollü sürücü, ifadesinde kaza anında motosikleti görmediğini ve olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini söyledi. Şüpheli avukatı ise kazanın meydana geldiği yolda aydınlatmanın yetersiz olduğunu ve yol çalışması nedeniyle motosikletin aracın kör noktasından önüne geçtiğini iddia etti.

Üsküdar\'da Alkollü Sürücüden Ölümlü Kaza İtirafı
15.01.2024 - 12:48,  Güncelleme: 12:52
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Üsküdar'da çarptığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı. Alkollü sürücü "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüpheli avukatı, Söz konusu yolda aydınlatma yetersizdi. Söz konusu çalışma nedeni ile de motor sağ ön çaprazdan aracın kör noktasından önüne geçmiştir" dedi.

Üsküdar İstanbul Çevre Yolu Ankara istikametinde dün sabah 05.00 sıralarında Can K. hakimiyetindeki Hyundai marka cip aynı yönde seyir halinde olan 34 FUU 851 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Gül'e arkadan çarparak ölümüne neden olmuştu. Gözaltına alınan alkollü sürücü Can K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Can K. ifadesinin ardından "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

"Kazanın ne şekilde meydana geldiğini bilmiyorum"

Şüpheli Can K. savcılık ifadesinde, "13 Ocak tarihinde saat 23: 00 sıralarında Göztepe de arkadaşlarımızla buluştuk. Bir arkadaşımızın evinde alkol aldık. Arkadaşım Feride Ö.'yü evine bıraktıktan sonra kendi evime gitmek üzere Feride'nin evinden ayrıldım. Kadıköy istikametine doğru giderken çevre yoluna geldiğimde yol çalışması nedeniyle yolun daraldığını gördüm. Viraja girdiğim esnada bir ses duydum. Aracımın ön airbagleri patladı. Ben yaklaşık 100 metre sonra aracımı sağ çektim. Sesi duyduğum yere doğru gittiğimde bir sahsın yerde yatmakta olduğunu gördüm. Kaza anında herhangi bir motosiklet görmedim. Kazanın ne şekilde meydana geldiğini bilmiyorum. Söylediğim gibi olay anında sadece ses duydum. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

Avukat aydınlatma ve yol çalışmasında kusur buldu

Şüpheli avukatı Eray Süren ise, "Söz konusu yolda aydınlatma yetersizdi. Söz konusu çalışma nedeni ile de motor sağ ön çaprazdan aracın kör noktasından önüne geçmiştir. Müvekkilim kazanın nasıl gerçekleştiğini bilmemektedir. Olay gerçekleştikten sonra olayın pişmanlığıyla yardım istemek için bir yakınını aramıştır. O esnada polis ekipleri olay yerine intikal etmiştir. Müvekkil sabit ikametgah sahibidir, herhangi bir kaçma şüphesi bulunmamaktadır. Serbest bırakılmasını aksi takdirde lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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