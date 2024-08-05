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Üsküdar'da denize düşen genç kadın için arama çalışması başlatıldı

İSTANBUL - Üsküdar Sahili'nde denize düşen 26 yaşındaki genç kadın için arama çalışması başlatıldı

Olay saat 22.30 sıralarında Üsküdar Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre Gurbet K. isimli genç kadın, sahil şeridinde bulunduğu esnada denize düştü. Havanın kararmış olması nedeniyle genç kadın kısa sürede gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen kadın için arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi de olay yerine sevk edilirken, dalgıçlar tarafından da su altında arama çalışmaları yürütülüyor. Öte yandan olayda intihar şüphesi üzerinde duruluyor.