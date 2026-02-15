Üsküdar'da Metruk Binada Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Üsküdar'da Metruk Binada Yangın

Üsküdar\'da Metruk Binada Yangın
15.02.2026 03:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Üsküdar'da iki katlı metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle sirayet tehlikesinin oluştuğu yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Olay, Üsküdar İcadiye Mahallesi Söğütlük Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan 2 katlı metruk bir yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Öte yandan, mahalle sakinleri yangının çıktığı metruk yapının kişi ya da kişilerce kundaklandığını iddia etti.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken, çevredeki binalara sirayet etme riski mahallede korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri de olası bir doğalgaz patlaması riskine karşı bölgedeki akışı keserek önlem aldı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere farklı noktalardan müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın, çevredeki sağlam binalara sıçramadan söndürüldü. Yapılan incelemelerde olayda ölü ya da yaralının bulunmadığı tespit edildi.

Yangın sonrası iki katlı metruk bina kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kundaklama iddiaları üzerine ve yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, İtfaiye, Üsküdar, Olaylar, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da Metruk Binada Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Antalya’da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi Antalya'da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

00:30
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
23:18
Fatih Tekke’den Fenerbahçe’nin galibiyetine olay yorum
Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum
22:38
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
22:27
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan’dan açıklama
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama
22:02
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe’nin
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin
19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 04:05:36. #7.11#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Metruk Binada Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.