Üsküdar'da Spor Salonunda Yangın Paniği

25.03.2026 15:03
Üsküdar'daki bir spor salonunda çıkan yangın, içerideki vatandaşları panikletirken itfaiye müdahale etti.

Üsküdar'da içeride vatandaşların spor yaptığı bir spor salonunda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın esnasında içeride bulunan spor salonu çalışanı dumandan etkilendi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak üzerinde bulunan Shaba isimli spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre spor salonunun sauna kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının etkisiyle spor salonunu dumanlar kaplayınca, spor salonu içindeki vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangın esnasında içeride kalan spor salonu çalışanını dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ise cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, spor salonunda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi 9 ay önce evladını kaybeden anne, oğlunun yanına defnedildi
Epstein belgeleri Fransa’yı karıştırdı: Rothschild Bankası’na baskın Epstein belgeleri Fransa'yı karıştırdı: Rothschild Bankası'na baskın
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
Yusuf Demir’den Galatasaray ve Türkiye itirafı Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı
Ağrı’daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2’ye yükseldi Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler

14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:06
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
13:20
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
13:16
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
13:01
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
