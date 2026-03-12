USS Gerald R. Ford Gemisinde Yangın - Son Dakika
USS Gerald R. Ford Gemisinde Yangın

12.03.2026 18:18
USS Gerald R. Ford uçak gemisindeki yangında 2 denizci hafif yaralandı, durumları stabil.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, Orta Doğu'da görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhanesinde çıkan yangında 2 denizcinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Orta Doğu bölgesinde konuşlu bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın çıktı. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının geminin ana çamaşırhanesinde çıktığı ve olayın bölgedeki askeri çatışmalarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, "İki denizci şu anda hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle tıbbi tedavi görüyor ve durumları stabil. Geminin tahrik sistemi herhangi bir hasar görmedi ve uçak gemisi tamamen faal durumda" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili yeni bilgilerin elde edilmesi halinde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Ford uçak gemisinin ABD'nin İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu" kapsamında yürüttüğü askeri faaliyetlere destek amacıyla Kızıldeniz'de görev yaptığı hatırlatıldı. - MANAMA

Orta Doğu, Havacılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ford, Son Dakika

