Üvey Oğul Tarafından Vurulan Baba Uğurlandı - Son Dakika
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Üvey Oğul Tarafından Vurulan Baba Uğurlandı

Üvey Oğul Tarafından Vurulan Baba Uğurlandı
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Serdivan'da 15 yaşındaki üvey oğlu tarafından vurulan Aziz Dönmez, cenaze namazı ile defnedildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 15 yaşındaki üvey oğlu tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden baba son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde bulunan bir binanın teras katındaki yatak odasında meydana geldi. Üvey oğul A.Y.F. (15), 20 gün önce annesiyle evlenen Aziz Dönmez'i (45) silahla boynundan vurdu. Ağır yaralanan Dönmez için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 15 yaşındaki şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Son yolculuğuna uğurlandı

15 yaşındaki üvey oğlu tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Aziz Dönmez, Serdivan ilçesi Kazımpaşa Mahallesi, Merkez Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kazımpaşa Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan hayatını kaybeden Dönmez'in 31 Temmuz'da düzenlenen törenle dünyaevine girdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Üvey Oğul Tarafından Vurulan Baba Uğurlandı - Son Dakika

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