Uygulamada sahte polis ve MİT kimliğini kullanan sürücü yakalandı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde polis uygulama noktasında sahte polis ve MİT kimliği kullanan şahıs yakalandı. Polisin şahsın aracında yaptığı aramada çok sayıda resmi kurumlara ait sahte kimlik ve silah ele geçirildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipleri Amirliğine polisler 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde uygulama noktasında şüphelendikleri MO MH 460 Almanya plakalı aracı durdurdu. Duran aracın sürücüsü Ü.D. (19), sahte polis kimliğini ve silahını gösterdi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen polisler, şahsı bekletip savcılığa haber verdi. Savcılığın arama izni vermesinin ardından polis ekipleri, araçta arama yaptı. Yapılan aramanın ardından aracın içinde 50 bin Euro, 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 48 adet fişek, 1 adet silah ruhsatı, 1 adet sahte polis kimliği, 1 adet sahte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı personel kartı, 1 adet sahte İstanbul Emniyet Müdürlüğü personel giriş kartı,1 adet sahte Türkiye Cumhurbaşkanlığı Milli istihbarat Teşkilatı kartı, 1 adet sahte Kempo Savunma Sporları Federasyonu kartı, 1 adet biber gazı, 1 adet tablet, 1 adet teçhizat kemeri ele geçirildi.

Yapılan aramaların ardından sağlık raporu alınan Ü.D. isimli şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor. - İSTANBUL