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Uyuşturucu madde üretilen depoya baskın: 1 gözaltı

Operasyonda 979 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde üretilen depoya düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, 979 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalarla bir depoya operasyon düzenlendi. Yapılan aramada; uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda kimyasal malzeme ile 4 parça halinde 979,8 gram narkotik madde ele geçirildi. Operasyonda; gözaltına alınan S.T. hakkında da "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.