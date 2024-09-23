Uyuşturucu Operasyonu: 4 Ton Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonu: 4 Ton Madde Ele Geçirildi

32 ildeki 'Narkoçelik-40' operasyonunda 125 kişi yakalandı, 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

23.09.2024 08:17
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-40' operasyonlarında; 3 ton 972 kg uyuşturucu madde, 15 nilyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 125 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 63'ü tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. " - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Operasyonu: 4 Ton Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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