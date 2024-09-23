Uyuşturucu Operasyonu: 4 Ton Madde Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-40' operasyonlarında; 3 ton 972 kg uyuşturucu madde, 15 nilyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 125 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 63'ü tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. " - ANKARA