Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ile yakalanan sokak satıcısı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde yaşayan S.A.'nın (30) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan narkotik ekipleri, düzenledikleri operasyonla S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 8 parça halinde satışa hazır 3.60 gram 'a-m 2201' sentetik cannabinoid maddesi ile 12 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen S.A., tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAKARYA