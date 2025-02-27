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Uyuşturucu suçlusu yakalandı

Uyuşturucu suçlusu yakalandı

Bayburt'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.K. uyuşturucu madde suçundan cezaevine gönderildi.

27.02.2025 13:22
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Bayburt'ta uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları sonucunda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K isimli şahıs yakalanarak, cezaevine teslim edildi. Uyuşturucu madde ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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