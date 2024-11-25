Uyuşturucu Ticareti Yapan K.İ. 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Aldı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında dava açılan K.İ.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında K.İ. mahkemece 8 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 116 bin 660 TL adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN