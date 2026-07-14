Kırıkkale'de "uyuşturucu" ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan N.D. (33) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu Ticareti Yapan Kadın Yakalandı - Son Dakika
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