Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

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Afyonkarahisar'da eroin ve bin 478 içimlik sentetik peçeteye emdirilmiş bonzai isimli uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ismi açıklanmayan bir şahsın Evciler ile çevre ilçelere uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldı. Ardından şahsın adresine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramamda 3 parça halinde toplam 15.78 gram eroin ve 14 parça halinde toplamda bin 478 içimlik sentetik peçete (bonzai) maddesi ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR