Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen F.E. (23) isimli şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda 1,5 gram metamfetamin, 51 adet sentetik ecza hapı, 2 parça halinde 50,18 gram esrar maddesi, 35 adet 9x19 mm çapında mermi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA