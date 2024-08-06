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Uzun namlulu makinalı tüfeği satmaya çalışırken yakalandı

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 25 yaşındaki R.E., bulundurulması yasak olan uzun namlulu tam otomatik silahı satmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Sapanca'da ikamet eden bir şahsın, bulundurulması yasak olan uzun namlulu tam otomatik silah bulundurduğu ve satmaya çalıştığı yönünde ihbar aldı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile birlikte şahsın adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda, R.K.E. isimli şahsın adresinde yapılan aramada; 1 adet makinalı tüfek, 1 adet makinalı tüfek tamburası ve 1 adet makinalı tüfek şarjörü ele geçirildi. Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.