Uzunköprü'de üç uygulamada 16 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltında - Son Dakika
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Uzunköprü'de üç uygulamada 16 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltında

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Uzunköprü\'de üç uygulamada 16 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltında
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarmanın üç ayrı uygulamasında araçlarda toplam 16 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör oldukları değerlendirilen 3 araç sürücüsü gözaltına alınırken sürücülere 64 bin 645 TL idari para cezası uygulandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı uygulamada 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olaylarla ilgili 3 organizatör gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çalıköy yolu üzerinde dün saat 21.30 sıralarında gerçekleştirilen uygulamada 34 plakalı bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde sürücü M.Y. ile birlikte 5 Afganistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere 6 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı bölgede saat 23.20 sıralarında gerçekleştirilen ikinci uygulamada ise 34 plakalı başka bir araçta sürücü M.A.K. ile birlikte 2 Irak ve 2 Afganistan uyruklu toplam 4 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekiplerinin gece saat 01.05 sıralarında gerçekleştirdiği üçüncü uygulamada da 16 plakalı araç durduruldu. Araç sürücüsü F.Ş. ile birlikte 6 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Üç olayda yakalanan toplam 16 düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edilirken, organizatör oldukları değerlendirilen M.Y., M.A.K. ve F.Ş. gözaltına alındı. Araç sürücülerine ayrıca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 64 bin 645 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
Uzunköprü3. SayfaGöçmenEdirneSon Dakika

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