Vali Baruş ve Protokol Üyeleri Arafe Günü’nde Şehitlikleri Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri, Arafe Günü dolayısıyla Karskapı Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından aziz şehitlerimiz için dualar edildi. Şehit kabirlerini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin aileleriyle yakından ilgilenerek bayramlarını tebrik etti.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; emanetleri olan ailelerine sağlık, huzur ve sabır diliyoruz" dedi - ERZURUM