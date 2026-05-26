Vali Baruş ve Protokol Üyeleri Arafe Günü'nde Şehitlikleri Ziyaret Etti
Vali Baruş ve Protokol Üyeleri Arafe Günü’nde Şehitlikleri Ziyaret Etti

26.05.2026 11:21
Erzurum Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri, Arafe Günü dolayısıyla Karskapı Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilen ziyarette Vali Baruş, şehit ailelerinin bayramını tebrik ederek, şehitler için rahmet ve minnet dileklerinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından aziz şehitlerimiz için dualar edildi. Şehit kabirlerini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin aileleriyle yakından ilgilenerek bayramlarını tebrik etti.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; emanetleri olan ailelerine sağlık, huzur ve sabır diliyoruz" dedi - ERZURUM

Kaynak: İHA

