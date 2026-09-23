Vali Çiçek, yeni akademik yıl öncesi üniversite güvenliği hazırlıklarını istedi - Son Dakika
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Vali Çiçek, yeni akademik yıl öncesi üniversite güvenliği hazırlıklarını istedi

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Vali Çiçek, yeni akademik yıl öncesi üniversite güvenliği hazırlıklarını istedi
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Karaman'da 2026-2027 akademik yılı öncesinde üniversite güvenlik koordinasyon toplantısı Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapıldı. Yerleşke, yurt ve öğrenci yoğun bölgelerdeki tedbirler değerlendirildi; Çiçek kurumlardan hazırlıkları eksiksiz tamamlamalarını istedi.

Karaman'da 2026-2027 akademik yılı öncesinde Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, üniversite yerleşkeleri ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Ermenek ve Kazımkarabekir ilçelerindeki meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin güvenliğine yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca yurt ve barınma alanlarının güvenliği, trafik ve asayiş tedbirleri ile öğrencilerin yoğun bulunduğu bölgelerde alınacak önlemler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Hayrettin Çiçek, öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmelerinin öncelikli olduğunu belirterek, yeni akademik yıl öncesinde kurumların gerekli hazırlıkları eksiksiz tamamlamalarını istedi.

Güvenlik tedbirlerinin akademik yıl boyunca ilgili kurumların koordinasyon ve iş birliği içerisinde sürdürüleceği belirtildi.

Toplantıya KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaKaramanEğitimGüncelSon Dakika

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