Vali Hatipoğlu: "Destici yarın taburcu olacak"
TOKAT - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, trafik kazası sonucu Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, "Kendisiyle biraz önce tekrar görüştüm. Gayet iyi. Hatta normalde taburcu olmak istiyor zaten. Yine de kalmasını, misafir edilmesini daha uygun olacağını ifade ettik. Yarın inşallah kendisi taburcu olacak" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, makam otomobili ile Tokat'ın Niksar ilçesine hareket halindeyken Reşadiye ilçesi yakınlarında otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi. Kazada Destici'nin yanı sıra BBP İl Başkanı Mustafa Homalar, şoför ve koruma polisi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan Destici, Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da hastaneye giderek Destici'yi ziyaret etti. Ziyarette Destici'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Hatipoğlu daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu; "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat İl Başkanı Mustafa Homalar ve koruma polisimizle şoförümüzün hastanemizde tetkikleri bitirildi. Genel başkanda şükürler olsun önemli bir sıkıntı yok. Yine il başkanı Mustafa Homalar'da da keza bir sorun yok ama müşahede amaçlı olarak bu gece misafir edilecekler. Sayın Genel Başkanımızda zedelenme var. Şoförümüzün sol bileğinde çatlak var. Onun dışında herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Tekrar Büyük Birlik Partisi camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Evet doğrudur. Bu gece misafir edeceğiz. Kendisiyle biraz önce tekrar görüştüm. Gayet iyi. Hatta normalde gitmeyi istiyordu ancak yine de biz ve doktorlar kalmasını, misafir edilmesinin daha uygun olacağını ifade ettik. Yarın inşallah kendisi taburcu olacak" dedi.
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