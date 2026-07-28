Samsun Valisi\'nden kolluk denetimi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği'nde yürütülen asayiş, güvenlik ve trafik çalışmalarını denetledi.

Vali Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Vekili ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Başkanı Abdulkadir Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından inşa edilen ve nisan ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği'nde incelemelerde bulundu.

Heyet, "Samsun'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur" anlayışıyla Samsunluların hukukunu korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları ile akıcı ve güvenli trafiğin temini için alınan tedbirleri denetledi.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'umuzun huzuru, esenliği ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir özveriyle mesai yapan kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.