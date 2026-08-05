Sahil Güvenlik Yakakent Timi’nden Mavi Vatan’da 7/24 görev - Son Dakika
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Sahil Güvenlik Yakakent Timi’nden Mavi Vatan’da 7/24 görev

Sahil Güvenlik Yakakent Timi’nden Mavi Vatan’da 7/24 görev
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yakakent'teki Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı'nı ziyaret ederek deniz güvenliği ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yakakent'te Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu ve Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'in de katıldığı ziyarette, timin sorumluluk alanındaki faaliyetleri değerlendirildi.

Sahil Güvenlik Yakakent Kolluk Destek Tim Komutanlığı'nın, Mavi Vatan'da arama-kurtarma faaliyetleri, kaçakçılığın önlenmesi, deniz çevresinin korunması ve balıkçılık denetimleri başta olmak üzere birçok alanda 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı belirtildi.

Vali Tavlı, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak görevli personele başarı dileklerini iletti. Ziyarette, deniz güvenliğinin sağlanması, doğal kaynakların korunması ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelede Sahil Güvenlik ekiplerinin üstlendiği görevin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahil Güvenlik Yakakent Timi’nden Mavi Vatan’da 7/24 görev - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahil Güvenlik Yakakent Timi’nden Mavi Vatan’da 7/24 görev - Son Dakika
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