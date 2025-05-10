Vali Toraman'dan Kaza Geçirenlere Ziyaret

Vali Toraman otobüs kazasında yaralananları ziyaret etti

ÇANAKKALE - Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Çanakkale'de yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir de otomobilin karıştığı kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaza saat 13.00 sıralarında Çanakkale- Ezine Karayolundaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi. Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi de yaralandı. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.