Vali Yavuz kaza yapan polislerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Vali Yavuz kaza yapan polislerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı

Geniş Video İzle

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TEM Otoyolu'nda kaza yapan 2 trafik polisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Kaza sonucunda yaralanan polisler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

24.03.2024 00:57  Güncelleme: 00:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Yavuz kaza yapan polislerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz:

"Çok şükür sağlık durumları iyi"

KOCAELİ - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TEM Otoyolu'nda kaza yapan 2 trafik polisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Kaza, 20.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Dilovası Rampası mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan 2 trafik polisi araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince 2 polis sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polisler Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili hastaneye gelerek polisleri ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı..

"Şükür sağlık durumları iyi"

Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüze ait aracın kaza yapması sonucu yaralanan polis memurlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok şükür sağlık durumları iyi. İl Sağlık Müdürümüz ve hekimlerimiz tedavilerini takip ediyor" ifadelerine yer verdi.

Vali Yavuz kaza yapan polislerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vali Yavuz kaza yapan polislerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:44 Gökhan Zan’ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı
23:41 Zelenskiy: Putin, Moskova’daki terör saldırısını Ukrayna’ya bağlamaya çalışıyor Zelenskiy: Putin, Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'ya bağlamaya çalışıyor
22:01 Rusya’da teröristi etkisiz hale getiren kişiye ödül verilecek Rusya'da teröristi etkisiz hale getiren kişiye ödül verilecek
20:21 Moskova’yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım Moskova'yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150’ye yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 150'ye yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
00:10 Papua Yeni Gine’de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Papua Yeni Gine'de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
00:07 Bursa’da meyve bahçesinde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı Bursa'da meyve bahçesinde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı
23:16 Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi
22:17 Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti
21:53 Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi’ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi'ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı
20:50 ABD askerleri PKK’yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı ABD askerleri PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı
19:41 İstanbul’da cami avlusunda sigara içen kadınlara hakaret eden adamı dövdüler İstanbul'da cami avlusunda sigara içen kadınlara hakaret eden adamı dövdüler
18:12 Mansur Yavaş, Turgut Altınok’a takas teklifinde bulundu Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a takas teklifinde bulundu
17:55 Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı Flört uygulamasından tanıştığı kişileri dolandıran şüpheliler yakalandı
17:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’de tüm eski başkanlar bir araya gelecek Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 01:29:02. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Yavuz kaza yapan polislerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement