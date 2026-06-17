Valilikten Anız Yakma Uyarısı

Malatya Valiliği, hububat hasadının ardından artış gösteren anız yakma olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, anız yakmanın çevreye, tarım arazilerine ve insan sağlığına ciddi zararlar verdiği belirtilerek, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, hububat hasadının ardından ikinci ürün ekimi öncesinde toprak hazırlığını kısa sürede tamamlamak amacıyla, yasak olmasına rağmen zaman zaman anız yakma olaylarının yaşandığı ifade edildi. Dikkatsizlik, tedbirsizlik ve alışkanlık nedeniyle gerçekleştirilen bu uygulamanın çevre, insan sağlığı ve tarımsal üretim açısından ciddi riskler oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, anız yakmanın toprağın organik madde yapısını bozduğu, faydalı mikroorganizmaları yok ettiği, erozyonu artırdığı ve tarımsal verimliliği olumsuz etkilediği belirtilirken, yangınların çevredeki ormanlık alanlara, ağaçlara ve henüz hasat edilmemiş komşu tarlalara sıçrayarak büyük maddi zararlara yol açabileceği kaydedildi. Valilik, anız yangınlarının enerji ve haberleşme hatlarına zarar verebileceğine, oluşan yoğun dumanın ise hava kirliliğine neden olarak özellikle karayollarında görüş mesafesini düşürüp trafik kazalarına yol açabileceğine dikkat çekti. Kontrol altına alınamayan yangınların ise can ve mal kayıplarına neden olabileceği ifade edildi.

Açıklamada, hasat sonrasında tarlada kalan sap ve samanın balyalanarak hayvan yemi veya altlık olarak değerlendirilebileceği, kalan bitki artıklarının ise sap parçalama makineleriyle parçalanıp toprağa karıştırılmasının hem toprak verimliliğine katkı sağlayacağı hem de anız yakmanın zararlarını önleyeceği belirtildi.

Valilik, anız ve kuru otlarla kaplı boş alanların yakılmasının yasak olduğunu hatırlatarak, anız yakıldığını gören vatandaşların durumu derhal ilgili idari ve adli mercilere bildirmelerini istedi.Açıklamada ayrıca, anız yakma yasağına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında idari ve adli işlem uygulanacağı bildirildi.

Malatya Valiliği açıklamasında, "Çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri; tarım arazilerimizin korunmasına, çevrenin sürdürülebilirliğine ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Tüm üreticilerimizi anız yakmama konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, bereketli, kazasız ve başarılı bir hasat dönemi geçirmelerini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA