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Van'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yüzde 82'si asılsız - Son Dakika
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Van'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yüzde 82'si asılsız

Van'da bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 1 milyon 500 bin çağrının yüzde 82'si asılsız çıkıyor. Merkez yetkilileri, en çok çocukların gereksiz yere 112'yi meşgul ettiğini belirtiyor ve ebeveynlere uyarıda bulunuyor.

Van\'da 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne yapılan çağrıların yüzde 82\'si asılsız
28.12.2023 - 00:14,  Güncelleme: 00:15
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112'ye düşen 1 milyon 500 çağrının yüzde 82'si asılsız

Van'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni en çok çocuklar meşgul ediyor

VAN - Van'da acil çağrıların tek numarada birleştiği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bir yılda 1 milyon 500 bin çağrıyı karşılarken, bunların sadece yüzde 18'i vakaya dönüştü.

İçişleri Bakanlığınca Van'ın merkez Edremit ilçesinde 2 Eylül 2020 tarihinde kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, açıldığı günden bu yana milyonlarca çağrıya karşılık verdi. 112 ambulansın yanı sıra 155 polis ihbar, 110 itfaiye, 156 jandarma, 158 Sahil Güvenlik ve 177 orman yangın gibi acil çağrıları da karşılayan merkez, gereksiz çağrılardan dolayı yoğun bir mesai harcıyor. Bu yıl itibarıyla 210 personelin hizmet verdiği merkez, yaklaşık 1 milyon 500 bin çağrı karşıladı. Günlük ortalama 4 ila 5 bin çağrının düştüğü merkezde çağrıların yüzde 82'si asılsız çıkarak, sadece yüzde 18'i vakaya dönüştü. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, 112'yi en çok çocukların meşgul ettiğini bildirdi. Yetkililer, çocukların gereksiz yere 112'yi meşgul etmemesi için ebeveynlere uyarıda bulundu.

"Yüzde 98 olan gereksiz çağrı sayısı yüzde 82'lere düştü"

İHA muhabirine konuşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdiresi Yadigar Ergül, merkezin 2020 yılında Van'da hizmet vermeye başladığını belirtti. 2023 yılı itibarıyla asılsız çağrıların yüzde 82'ye kadar düştüğünü ifade eden Ergül, "2020 yılında yüzde 98 olan gereksiz çağrı sayısı yüzde 82'lere düştü. Bu Van için çok iyi bir rakamdır. Yıllık yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin çağrı almaktayız. Bu çağrılar bazen artıp azalabiliyor. Gereksiz çağrılar yıldan yıla düşmüş olsa da yine de bu sayı çok fazla. Vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Ayrıca adres verirken anlaşılır ve doğru şekilde verilmesini istiyoruz" dedi.

"En büyük problemimiz gereksiz çağrılar"

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeli Seher Özdemir ise en büyük problemlerinin asılsız çağrılar olduğunu belirterek, "Almış olduğumuz çağrıların geneli gereksiz çağrılardan oluşuyor. Bu da bütün birimlerimizin iş yükünü artırıyor. Gereksiz çağrılar nedeniyle asıl çağrılara ulaşmakta problem yaşıyoruz. Bunun için özellikle ebeveynlerin önem göstermesi gerekiyor. Çünkü genelde bizi arayanlar çocuklar oluyor. Böyle olunca da üst üste çok sayıda gereksiz çağrı düşüyor. Ailelerin bu konuda daha dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Edremit, Eylül, Van, İtfaiye, Acil Durum, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yüzde 82'si asılsız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yüzde 82'si asılsız - Son Dakika
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