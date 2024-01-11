Van\'da 24 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 677 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 2024 yılının ilk 10 gününde gerçekleştirilen operasyonlarda, 24 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 677 düzensiz göçmen yakalandı.

Sınırda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır gerisinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ile yasa dışı göçe karşı mücadelede en üst düzeyde önlemlerin alındığı Van'da, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyon ve denetimler aralıksız sürüyor. Van Emniyet Müdürlüğü ve Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan devriyeler ve kontrol noktalarındaki denetimler ile operasyonlar neticesinde yılbaşından bu yana (1-10 Ocak tarihleri arasında) toplam 677 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine teslim edilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri hemen başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphesiyle 24 kişi yakalanırken, bunlardan 11'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin adli işlemleri ise sürüyor. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 9 araca da el konuldu. - VAN